Vanessa Bryant zrobiła tatuaż upamiętniający Kobego Bryanta i córkę Giannę

26 stycznia 2020 roku doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął Kobe Bryant i jego córka Gianna. Wdowa po koszykarzu co jakiś czas publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcia dotyczące jej bliskich. Niedawno pokazał m.in. mural, który powstał, by uczcić pamięć Kobego. Tym razem Vanessa zdecydowała się pokazać coś znacznie bardziej osobistego.

Wyjątkowy tatuaż

Wdowa po koszykarzu wybrała się razem z córką Natalią do studia tatuażu. Kobieta zdecydowała się na tatuaż "Mambacita". Jak wyjaśniła, to nawiązanie do pseudonimu Kobego ("Czarna mamba") oraz "przezwiska", jakie w związku z nim miała Gianna - "Mambacita". Vanessa relacjonowała swoją wizytę w studiu na Instagramie. Na tatuaż zdecydowała się również Natalia. Po wewnętrznej stronie środkowego palca wytatuowałą napis "Muza", co nawiązuje do filmu dokumentalnego Kobego Bryanta. Tatuaże obu kobiet są małe i subtelne, jednak bez wątpienia mają szczególne znaczenie.