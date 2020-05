Victoria Beckham w końcu się uśmiechnęła. Mąż zaczął z niej żartować

Victoria Beckham słynie z poważnego wyrazu twarzy. Projektantka co do zasady, nie uśmiecha się do zdjęć. W rozmowie z "VOGUE" w 2015 roku skomentowała tę sprawę. "Uważam, że świat mody oczekuje ode mnie swoistego stoicyzmu", zdradziła. Jednak z czasem przyznała, że jej publiczna persona i wszystkie zasady, jakich się trzyma, to swoista zbroja, z której żona Davida Beckhama stopniowo rezygnuje.