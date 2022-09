Viki Gabor jest nie do poznania. Zupełnie zmieniła wizerunek.

Wiktoria Gabor to polska piosenkarka i idolka młodzieży. Zyskała popularność dzięki programowi "The Voice Kids". To właśnie tam, jako 12-letnia dziewczynka, zachwyciła swoim wokalnym talentem. W 2019 roku Viki Gabor została wybrana na reprezentantkę Polski i zwyciężyła 17. edycję Eurowizji Junior. Rok później wydała debiutancki krążek Getaway (Into My Imagination), który zyskał certyfikat złotej płyty.