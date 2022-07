Viki Gabor pokazała starszą siostrę. Widzicie podobieństwo?

To rodzice przekazali Viki Gabor miłość do muzyki

Viki Gabor ma ze swoją rodziną bardzo zażyłe relacje. Ponoć jej siostra, Melisa Gabor, również odziedziczyła po rodzicach talent muzyczny. "Mam romskie korzenie, a moja mama do dziś śpiewa i tańczy w romskim zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). To ona nauczyła mnie stawiania dźwięków, frazowania, emisji i interpretacji. To ją podziwiałam na scenie i to ona z moim tatą są dla mnie pierwszymi guru muzycznymi" – powiedziała niegdyś wokalistka w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".