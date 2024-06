Schronisko opublikowało jej zdjęcie. Powód wzrusza do łez

Viki Gabor zdobyła rozpoznawalność dzięki występom w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie będąc w drużynie Tomsona i Barona dotarła do finału. Następnie wzięła udział w krajowych eliminacjach do 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior i po finale oficjalnie reprezentowała nasz kraj we wspomnianym konkursie.

Od tego czasu regularnie koncertuje i nagrywa kolejne piosenki. W przerwie między występami pojawiła się w Krakowie i - jak wynika ze zdjęć, które pojawiły się w mediach społecznościowych - miała szczególny powód, którym podzieliła się z fanami.

Viki Gabor przygarnęła kota

Wokalistka udała się do krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt i adoptowała małego kotka. Zdjęcie Viki Gabor z nowym przyjacielem znalazło się na Facebooku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Jak przekazano w okolicznościowym wpisie - kiciuś sam zainteresował sobą piosenkarkę. "Wielmożny drapał w szybkę i nie spuszczając z Viki wzroku wyprosił sobie nowe piękne życie!' - napisano.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni i szczęśliwi! Jesteśmy przekonani, że przed Wami wiele wyjątkowych dni, a brat Garfield pokocha Wielmożnego jak brata" - dodano.

Lawina komentarzy

Fotografiami z kotem Viki Gabor pochwaliła się też na Instagramie. Wpisy spotkały się z bardzo pozytywnymi reakcjami. "Ma dziewczyna serce na właściwym miejscu", "Brawo za adopcję. Kolejne brawo za adopcję buraska, one przegrywają z innymi kolorami sierści. Niech zdrowo rośnie", "Lubiłam ją już wcześniej, ale teraz to pałam do niej miłością", "Takie influ szanuję!" - pisali.

