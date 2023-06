Viki Gabor będzie kontynuować naukę? Wokalistka zdradziła swoje plany

Viki Gabor to młoda piosenkarka, której program "The Voice Kids" pomógł zdobyć popularność. Wokalistka ma też na swoim koncie wygraną dziecięcą Eurowizję. Ciągle intensywnie pracuje nad kolejnymi utworami. Przez ostatnie lata równocześnie uczęszczała do szkoły podstawowej. Po egzaminie ośmioklasisty nie wróci do szkoły w normalnym trybie - zdecydowała się na edukację domową. Jak wyglądają jej dalsze plany na przyszłość?