Ville Valo ma ponad 40 lat. Jak teraz wygląda?

Pod koniec lat 90. wśród idoli nastolatek pojawił się lider zespołu HIM. Ville Valo był typowym " niegrzecznym chłopcem " – z tatuażami pokrywającymi jego ramię, nieodłącznym papierosem w ustach i mrocznym spojrzeniem. Do tego dochodził jeszcze niski głos i nieco egzotyczny akcent, tworząc mieszankę wybuchową.

Ville Valo z HIM. Jak dziś wygląda?

Ville Valo urodził się 22 listopada 1976 roku w Helsinkach. Ma fińsko-węgierskie korzenie. W 1991 roku, wraz z gitarzystą Mikko Lindströmem i basistą Mikko Paananenem założył lovemetalowy zespół HIM (skrot od ang. His Infernal Majesty, czyli Jego Piekielna Wysokość). Największą popularność fińskiej grupie przyniósł utwór "Join Me", który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu "13. piętro". Od tego czasu HIM znalazł się na fali sukcesów, a płyty zespołu zaczęły sprzedać się jak ciepłe bułeczki.