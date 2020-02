"Vogue" apeluje o wsparcie. Fani są zachwyceni ich postawą

Jeden z najpopularniejszych magazynów lifestyle'owych, nazywanych przez wielu "biblią mody", apeluje o pomoc dla Wenecji. Redaktor naczelny "Vogue Poland" na swoim profilu na Instagramie opublikował najnowszą okładkę z ważnym przekazem.

Na profilu redaktora naczelnego "Vogue Poland" Filipa Niedenthala pojawiła się najnowsza okładka włoskiej edycji magazynu. Najnowszy numer jest wyjątkowy. Na okładce znajduję się modelka Vittoria Ceretti, która trzyma glinianą tabliczkę, na której znajduję się apel i krótka instrukcja, jak możemy dołożyć swoją "cegiełkę" do ratowania tego historycznego miasta. Magazyn chce zwrócić uwagę całego świata na powodzie, które nękają Wenecję.

Czytelnicy gazety są zachwyceni inicjatywą. Pod postem polskiego redaktora naczelnego pojawiło się wiele pozytywnych głosów w komentarzach. "Świetny pomysł z tą okładką i super zdjęcie! Wenecja to dziedzictwo kulturowe, warto ratować. Kocham to miasto!", "To może u nas apel o sadzenie drzew, ochronę lasów, zwierząt i czyste powietrze?", "Genialne" - pisali.