W aptece kosztuje grosze. Wyżre pleśń bez mocnego szorowania

Głównym powodem powstawania pleśni w łazience jest nadmierna wilgotność. Wysoka temperatura, słaba wentylacja oraz brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza stwarzają idealne warunki do rozwoju grzybów. Fugi, ze względu na swoją porowatą strukturę, są szczególnie podatne na osadzanie się i rozwój pleśni. Nieszczelne prysznice, wanny czy umywalki, rzadkie czyszczenie fug i nieodpowiednie wietrzenie mogą sprawić, że grzyb pojawi się nawet w najpiękniejszej łazience.

Pleśń to nie tylko nieestetyczna zmiana, ale realne zagrożenie dla organizmu. wytwarza szkodliwe mikotoksyny, które dostając się do organizmu przez drogi oddechowe, mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Zarodniki pleśni są silnymi alergenami, które mogą wywoływać alergie, a u osób astmatyków nasilać objawy choroby. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u osób z osłabioną odpornością, pleśń może powodować infekcje układu oddechowego.

Zanim zaczniesz przetrząsać internet w poszukiwaniu specjalistycznej chemii do czyszczenia, przejdź się do pobliskiej apteki. Kup wodę utlenioną i zabierz się za działanie. Nadtlenek wodoru, czyli właśnie woda utleniona, rozkłada się, uwalniając tlen, który reaguje z organicznymi składnikami pleśni i brudu, niszcząc ich strukturę. Dzięki temu ma ona silne właściwości bakteriobójcze, co zapobiega ponownemu rozwojowi mikroorganizmów.