Masz zapas kasztanów? Nie wyrzucaj! Zrobisz szampon, nalewkę i wiele więcej

Kasztany to nie tylko jesienna ozdoba. Można wykorzystać je na wiele sposobów

Dla niektórych jesienne wieczory bywają zbyt długie i nudne. Często braknie pomysłu na kreatywne spędzanie wolnego czasu. W tej sytuacji mogą przydać się kasztany, które można wykorzystać na wiele sposobów. Wiesz, co możesz z nich wyczarować? Zaskoczysz się!

Jesień zadomowiła się na dobre, a to oznacza jedno - wysyp kasztanów! W naturze pełnią ważną rolę ekologiczną, stanowiąc pokarm dla wielu leśnych zwierząt. Dla ludzi kasztany najczęściej są piękną ozdobą domów czy ogrodów - nic dziwnego więc, że tak chętnie zbieramy je podczas spacerów.

Piękne i błyszczące owoce kasztanowca są nie tylko symbolem jesieni, ale także kryją w sobie wiele możliwości stosowania ich w codziennym życiu. Poczynając od tradycyjnych zabaw, po zastosowania zdrowotne i praktyczne. Kasztany oferują więcej niż mogłoby się wydawać. Do czego możemy je wykorzystać?

Ponadczasowe kasztanowe ludziki

Kasztany od pokoleń są wykorzystywane w kreatywnych zabawach, zwłaszcza przez dzieci i seniorów. Jednym z najpopularniejszych sposobów na nudę są tzw. kasztanowe ludziki. Tworzenie ich to świetna zabawa. Wystarczy kilka kasztanów, wykałaczki oraz odrobina wyobraźni. Można ozdobić je koralikami, które posłużą za oczy czy kawałkami papieru, które posłużą za prowizoryczne ubranka. To doskonały sposób na rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych u osób w każdym wieku.

Babcina nalewka z kasztanów

Kasztany to nie tylko piękne jesienne dekoracje i przedmiot rodzinnej zabawy, ale także składnik wielu interesujących przepisów. Jednym z nich jest nalewka z kasztanów. Do jej wykonania potrzebujesz świeżych owoców kasztanowca oraz alkoholu, np. wódki.

Oczyść kilka sztuk kasztanów i pokrój je na małe kawałki. Następnie umieść je w dużym słoju i zalej alkoholem. Możesz dodać przyprawy, takie jak cynamon czy goździki, które nadadzą miksturze wyjątkowego aromatu. Szczelnie zamknij słoik i odstaw go w ciemne miejsce na ok. 4-5 tygodni. Po upływie tego czasu przefiltruj płyn przez gazę lub sitko i przelej do mniejszych butelek.

Nalewka z kasztanów w medycynie ludowej uważana była za środek leczniczy o właściwościach przeciwzapalnych i wzmacniających naczynia krwionośne. Dziś może być doskonałym dodatkiem do koktajli podawanych podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi.

Kasztanowy szampon i odżywka do włosów

Kasztany zawierają saponiny, które mają właściwości oczyszczające i wzmacniające. Przygotowanie naturalnego środka myjącego jest proste - wystarczy zetrzeć na tarce świeże kasztany i gotować je w wodzie przez około 30 minut. Po ostudzeniu przecedź płyn (jeśli chcesz uzyskać szampon) lub zblenduj całość (i wcieraj we włosy jako odżywkę). Stosowanie kasztanów na włosy nada blasku matowym kosmykom, a także odpowiednio je dociąży i wygładzi.

Kasztany sprawdzą się jako proszek do prania

Dzięki zawartości wspomnianych już saponin z kasztanów można również zrobić całkowicie ekologiczny proszek do prania. Wykonanie takiego domowego środka czyszczącego jest bardzo proste. Kilka sztuk kasztanów oczyść, po czym dokładnie osusz. Następnie zmiel je na proszek np. za pomocą młynka do kawy lub moździerza. Przygotuj ekologiczne kapsułki, owijając 4-5 łyżek proszku kawałkiem pończochy. Wrzucaj do bębna razem z kolorowymi ubraniami i pierz, jak zwykle.

Kasztany w roli odstraszacza pająków

Nie każdy jednak wie, że kasztany mogą być także wykorzystywane do walki z pająkami. Pajęczaki nie przepadają za ich specyficznych zapachem, co czyni je naturalnym środkiem odstraszającym. Jak je wykorzystać? Kilka kasztanów umieść na parapetach, przy drzwiach i w innych miejscach, przez które pająki mogą się dostać do domu. Natnij delikatnie kilka sztuk kasztanów, aby jeszcze łatwiej uwolniły charakterystyczny zapach, który skutecznie wypędzi nieproszonych gości z domu.

