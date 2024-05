Przygotuj brwi na lato. Trik za 2,50 robi efekt jak laminacja

Trendy w stylizacji brwi zmieniają się z roku na rok. Pod koniec lat 90. najmodniejsze były te cienkie i delikatne. Niespełna dekadę później mocno spopularyzowano cienie i pomady. Brwi miały być grube i ciemne, wręcz karykaturalne.

W ostatnich latach stawia się na naturalność. Pomady czy cienie odeszły już do lamusa. To włoski mają grać główną rolę. Niestety, nie każda kobieta może pochwalić się gęstymi brwiami. Z pomocą przychodzi laminacja. Zabieg nie należy do najtańszych, bowiem ceny zaczynają się od 150 zł w górę. Nie chcesz wydawać tyle pieniędzy? Wypróbuj patent na domową laminację brwi. Efekt z pewnością cię zaskoczy.

Zmieszaj z wodą i wetrzyj w brwi. Efekt jak z salonu

Laminacja brwi to jeden z najpopularniejszych zabiegów kosmetycznych. Wykorzystuje się w nim kwas tioglikolowy, który uelastycznia włoski i pozwala na nadanie im dowolnego kształtu. Włoski stają się grubsze, wyraźniejsze i zdyscyplinowane.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Efekt utrzymuje się od 4 do 6 tygodni. Po tym czasie brwi wracają do poprzedniego stanu. Jeśli chcesz utrzymać ten efekt, musisz umówić się na kolejną wizytę. Zabieg nie należy do najtańszych, bowiem cena zaczyna się od 150 złotych. Nie chcesz wydawać tylu pieniędzy? Wypróbuj patent z... żelatyną. Po rozrobieniu jej z gorącą wodą otrzymasz roztwór, który daje podobne efekty co laminacja.

Jak zrobić domową laminację brwi przy pomocy żelatyny?

Wyciągnij niewielki garnek i wsyp do niego 3 łyżki żelatyny. Zalej ją 2 łyżkami wrzątku i dokładnie wymieszaj całość. Tak przygotowany roztwór doprowadź do wrzenia i gotuj go przez 5 minut. Pozostaw do lekkiego ostygnięcia. Kiedy ostygnie, dodaj do niego kroplę oliwki, oliwy z oliwek bądź innego oleju przeznaczonego do pielęgnacji skóry.

W międzyczasie dokładnie oczyść brwi i wyczesz je za pomocą specjalnej szczoteczki. Wyciągnij patyczek do uszu i zanurz go w płynie z żelatyny. Nanieś go na włoski i przeczesz je szczoteczką. Nadaj im pożądany kształt. Po godzinie zmyj żel ciepłą wodą. Efekt utrzyma się nawet przez 3 tygodnie.

Wsmaruj w brwi. Będą ciemne i gęste

Marzysz o gęstych i ciemnych brwiach? Sięgnij po preparat, który kupisz w każdej aptece. To olej rycynowy. Kosztuje ok. 5 złotych, a działa niczym najdroższa odżywka do brwi. Zawarta w nim rycyna wniknie dogłębnie w strukturę włosów, co przyśpieszy ich wzrost, a także widocznie je przyciemni. Olejek można stosować także do rzęs. Pierwsze efekty zauważysz już po 6 tygodniach codziennego stosowania.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl