W aptece kupisz za 6 złotych. Działa lepiej niż krem

Zimą nasza skóra jest szczególnie narażona na działanie niskich temperatur, wiatru, opadów śniegu i suchego powietrza w pomieszczeniach. Wszystko to sprawia, że staje się przesuszona i potrzebuje intensywnej regeneracji. Zwykłe kremy mogą okazać się niewystarczające, dlatego warto sięgnąć po sprawdzony produkt — maść oliwkową.

Maści oliwkowej można używać na wiele sposobów. Jest idealna na usta, ale sprawdzi się także na suche dłonie, łokcie czy pięty. Dzięki swoim właściwościom zmiękczającym może być stosowana również w przypadku skóry atopowej. Ale przed użyciem warto zasięgnąć opinii specjalisty, by sobie nie zaszkodzić.

U wielu osób maść oliwkowa to stały element kosmetyczki. Ci, którzy ją wypróbują, często do niej wracają, traktując maść oliwkową jako remedium na zimowe problemy skórne.

Maści dostępne w aptekach często bywają tańsze niż te drogeryjne, co czyni je bardziej dostępnymi dla szerokiego grona użytkowników. Dzięki temu maść oliwkowa jest nie tylko skuteczną, ale też ekonomiczną opcją.

