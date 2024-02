W całej Warszawie nie mogli znaleźć szkoły dla syna. Wszystko z powodu choroby

Swoją historią w rozmowie z "Wyborczą" podzielił się Karol, ojciec 11-latka z autyzmem atypowym. Michał intelektualnie rozwija się jak jego rówieśnicy, jednak miewa napady agresji. Diagnozę otrzymał w zerówce i do szkoły poszedł już z orzeczeniem. Pod koniec trzeciej klasy zasugerowano rodzicom przeniesienie go do innej szkoły.