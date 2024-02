Twierdzi, że leczy autyzm. Jego praktyki szokują

Założenia "terapii" oferowanej przez Dyszego są szczegółowe. Należy się m.in. pozbyć z domu małych zwierząt futerkowych, a psy i koty należy regularnie i często odrobaczać. Dzieci w spektrum zresztą też, bo pytany o to, co mają pasożyty do autyzmu, Dyszy odpowiada: "Wszystko".