Opiekunki znęcały się nad autystycznym Karolem. "Chyba klapa w tyłek dawno nie dostałeś"

Opiekunki straszyły Karola więzieniem

- Kiedy rano Karol miał iść do przedszkola, zawsze mówił, że się źle czuje, że coś się dzieje, że boli go głowa albo brzuch. Opowiadał, że panie go szarpały, krzyczały na niego. Mówiły i straszyły, że zadzwonią po policję i zabiorą go do więzienia. Byłam razem z mężem u pani dyrektor i mówiliśmy jej, że coś się złego dzieje, bo Karol zmienił swoje zachowanie i opowiada dziwne rzeczy - wspomina.