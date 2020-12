W ciągu roku został ojcem 23 dzieci. Trwa dochodzenie w jego sprawie

Po przekroczeniu limitu odezwała się do niego dziesiąta kobieta z informacją, że ona również jest z nim w ciąży. Wtedy Phan, który z pochodzenia jest Wietnamczykiem, uznał, że skoro i tak już przekroczył dozwolony limit, to zacznie sprzedawać swoje nasienie prywatnie, bez pośrednictwa banku spermy.

Mężczyzna nie widział nic złego w swoim działaniu i argumentował to nie tylko chęcią zarobku, ale również pomocy zdesperowanym, bezdzietnym małżeństwom. Co ciekawe był on jedynym Wietnamczykiem zarejestrowanym w australijskim banku spermy, dlatego wielu Azjatów mieszkających w Australii chętnie korzystało z jego usług. Teraz Alan Phan, w rozmowie z "Daily Mail", przyznaje, że wszystko trochę wymknęło mu się to spod kontroli.