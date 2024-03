W co się ubrać na Święta Wielkanocne 2024 i dlaczego garnitur jest najlepszą opcją?

Wiem, że wiele osób nie chce podkreślać swoich kształtów, krępuje się i uważa, że ukryje niedoskonałości pod warstwami ubrań. Dzieje się jednak odwrotnie. Zniekształca to sylwetkę, dodaje optycznie kilogramów i odejmuje uroku. Gorzej może być tylko, jeśli zdecydujemy się na za mały rozmiar, który pękać będzie w szwach. Dlatego nawet jeśli czujesz niechęć do noszenia bluzek w spodniach, zachęcam do spróbowania i przełamania się. Tym sposobem wydłużymy nogi, wysmuklamy cały look, a marynarka i tak będzie zakrywać "boczki".