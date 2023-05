Rodzinne spotkania. "To my decydujemy, jak reagujemy na przykre komentarze"

Słowa mogą wyrządzić krzywdę

Dzieci, które słyszą krytykę dotyczącą swojego wyglądu, mogą mieć poczucie niższej wartości. Takie - pozornie niewinne - uwagi mogą prowadzić nawet do zaburzeń odżywiania. Słowa o "okrągłej buzi" czy "masywnych udach" wpędzają dziecko w poczucie wstydu związane z jego ciałem i wyglądem, co z kolei prowadzi do negatywnego wpływu na rozwój jego samooceny. Dzieci, które otrzymują negatywne komentarze, zwykle są bardziej skłonne do porównywania się z innymi i doświadczają trudności w akceptacji siebie.