W doskonałej formie przez cały rok. Zorganizuj własną strefę fitness

Zimno, ponuro, wietrznie, a do tego jeszcze wiele pandemicznych restrykcji – wszystkie te czynniki mogą skutecznie zniechęcić do treningów poza domem. Co prawda, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobiegać po parku albo poćwiczyć na plenerowej siłowni, jednak powiedzmy sobie szczerze, niewielu z nas ma w sobie tyle samozaparcia, żeby spalać kalorie na mrozie. Kluby fitness to idealna opcja dla zmarzluchów, jednak nie każdy ma siłownię w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a pokonywanie dużych tras przez pół miasta może działać deprymująco nawet w przypadku najbardziej zdeterminowanych zawodników. Dodatkowo, przebywając i ćwicząc na wspólnej przestrzeni i tych samych sprzętach, z których korzystają także inni uczestnicy, w jakimś stopniu narażamy się na niebezpieczeństwo zachorowania.