Pamiętacie Sabrinę? Tak dziś wygląda 56-latka

Choć ostatni krążek gwiazdy ukazał się w 2008 roku, Salerno nie pozwala o sobie zapomnieć. W 2014 roku pojawił się jej singiel "Colour Me", do którego powstał również teledysk. Mimo że Salerno obecnie nie jest na ustach wszystkich, jak to miało miejsce w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, wciąż ma wiernych fanów, którzy uważnie śledzą jej życie i z niecierpliwością oczekują na nowe wiadomości od gwiazdy, która regularnie udziela się w sieci.