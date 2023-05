W latach 90. robiła prawdziwą furorę. Dziś ma 50 lat i zachwyciła w Cannes

Eva Herzigova swego czasu była jedną z najpopularniejszych modelek na świecie. Chodziła na wybiegach takich marek jak Chanel oraz Louis Vuitton. U szczytu popularności nazywano ją nawet Marilyn Monroe lat 90. Właśnie pojawiła się w Cannes, gdzie postawiła na dość zaskakujący look.

Eva Herzigova największą popularnością cieszyła się ponad 20 lat temu. To właśnie ona była zaliczana do supermodelek lat 90. tuż obok Cindy Crawford i Naomi Campbell. Pochodząca z Czech celebrytka przez wiele lat współpracowała z największymi markami.

Mimo zapowiedzi nie zrezygnowała całkowicie z modelingu. Do tej pory chętnie angażuje się w różnego rodzaju kampanie, a nawet pojawia się na okładkach cenionych magazynów , czym chwali się na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 365 tys. osób.

Eva Herzigova to jedna z prawdziwych weteranek Festiwalu Filmowego w Cannes. Nie każdy wie, że od 1996 roku przez wiele lat pojawiała się na wydarzeniu regularnie. W 2007 roku to właśnie na tej uroczystości potwierdziła swoją pierwszą ciążę.

W tym roku celebrytka również nie odmówiła sobie pojawienia się w Cannes. Tym razem była topmodelka zaprezentowała się w sukience maxi ozdobionej drapieżną panterką. To dość nieoczywisty wybór jak na tego typu event, jednak musimy przyznać, ze Herzigova prezentowała się znakomicie.

Look 50-latki uzupełniały rozpuszczone włosy oraz makijaż z podkreślonymi na czerwono ustami. Eva Herzigova postawiła także na złote kolczyki, które świetnie komponowały się z jej fryzurą.

