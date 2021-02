"W liceum mężczyźni nosili mnie na rękach". Martyna Wojciechowska wspomina szkole czasy

- Dziś wierzę, że jedyne co nas w życiu ogranicza, to nasza własna wyobraźnia – napisała Wojciechowska na Instagramie pod zdjęciem z czasów licealnych. Internauci nie szczędzą dziennikarce miłych słów.

Martyna Wojciechowska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i niemal codziennie dodaje kolejne wpisy. Najnowszy post na Instagramie wzbudził spore zainteresowanie internautów. Podróżniczka pochwaliła się swoim starym, czarno-białym zdjęciem z czasów szkolnych.

Pod zdjęciem Wojciechowska napisała, że przedstawiciele liceum, do którego chodziła, poprosili ją o krótkie wspomnienia lat szkolnych. Wszystko na potrzeby książki, która ukazała się z okazji 75-lecia placówki.

Martyna Wojciechowska pokazała swoje zdjęcie z liceum

Martyna Wojciechowska w opisie do zdjęcia wspomniała, że do tej samej szkoły chodziła też m.in. Magda Gessler, znana z "Kuchennych rewolucji". Przy okazji zacytowała fragment własnej wypowiedzi, który przygotowała na potrzeby książki.

- W liceum mężczyźni nosili mnie na rękach. Potem bywało różnie. Ale czas nauki (...) wspominam rewelacyjnie, choć myślę, że byłam dla nauczycieli wymagającą uczennicą. Miałam nieznośną potrzebę zadawania pytań i kwestionowania wszystkiego oraz szukania nowych rozwiązań. W szkole nie zawsze jest to premiowane, ale w życiu dobrze na tym wyszłam. Ale kiedy byłam w liceum, nie marzyłam o tym, co robię teraz, bo moja wyobraźnia po prostu nie sięgała tak daleko. Dziś wierzę, że jedyne co nas w życiu ogranicza, to nasza własna wyobraźnia – posumowała dziennikarka.

Liczne zachwyty internautów

Pod postem posypało się wiele ciepłych słów od fanów dziennikarki. Jedni zachwycają się zdjęciem:

- Już wtedy biła od Ciebie niesamowita energia, Świetne zdjęcie. Tez lubię oglądać stare zdjęcia i powzdychać - piszą wielbiciele.

Inni pokusili się o własne wspomnienia, dotyczące tej samej szkoły do której uczęszczała Martyna.

- Jestem rocznikiem o 2 lata młodszym. Pamiętam Cię w szkole, cudowna liderka. I ten motor na którym przyjeżdżałaś.

- Moja szkoła, pamiętam jak 20 lat temu przyjechałaś swoim Subaru na pogadankę do nas do LO.

- Pamiętam Pani wizytę i spotkanie z uczniami na sali gimnastycznej, ale to było 100 lat temu. To było coś!

- Nic tylko być dumnym, że i moje wspomnienie jest gdzieś obok Pani wpisu w tej pamiątkowej książce. Do dzisiaj Pani zdjęcie wisi na "wystawie absolwentów" - piszą fani Wojciechowskiej pod zamieszczonym zdjęciem.

A jeszcze inni pokusili się o własne przemyślenia dotyczące edukacji:

- To prawda w szkole nie zawsze są mile widziane osoby, mające własne zdanie i inne spojrzenie na dane tematy. Ale dobrze, że się nie poddałaś! Zadawanie pytań to najlepszy sposób na poznawanie świata! Dziękujemy Ci za to ile dobrego robisz na tym świece!

- Gdyby nauczyciele potrafili oddzielić swoje emocje i opinie o uczniu od jego faktycznej wiedzy i oceniali zgodnie z nią, a nie subiektywnie na podstawie własnych kryteriów świat byłby piękniejszy . Ważniejsze jest czy masz zeszyt i pracę domową nic to co masz w głowie.

- Właśnie to moim dzieciom tłumaczę, aby mieli swoje zdanie i siłę do spełniania marzeń. Moi rodzice uczyli, że mam być grzeczna i byłam. Co z tego, skoro żadnego marzenia nie spełniłam, no może za wyjątkiem tych, które oni mieli wobec mnie - napisał ktoś kolejny.

