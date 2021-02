Julia Wieniawa w najmodniejszych butach sezonu. Z czym je łączyć?

Ciemne botki na wyższej koturnie od dłuższego czasu pojawiają się w trendach jesienno-zimowych. Wiele wskazuje na to, że jeszcze długo nie zapomnimy o tym ciekawym modelu, ponieważ jeszcze wiosną będą one szalenie modne. Postaw na wsuwane botki, które z łatwością można wystylizować na kilka różnych sposobów.

Julia Wieniawa w modnych botkach

Julia Wieniawa dobrze wie, co już niedługo będzie modne. Dlatego już teraz można ją zobaczyć w najmodniejszych botkach sezonu wiosennego 2021. Gwiazda z chęcią nosi podobne modele zarówno do luźnych, sportowych kurtek, jak i do dresów. Ciężkie buty świetnie wpisują się do codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacji. Wysokie botki sprawdzą się nawet do eleganckich marynarek/płaszczy.