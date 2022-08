W małżeństwie kierują się nietypowymi zasadami. "Wygląda na to, że sobie nie ufacie"

Małżonkowie muszą włożyć wiele pracy w dbanie o długoletnią relację. To wymagający, ale także satysfakcjonujący proces, który powinien być dostosowany do konkretnych partnerów. To, co w jednym związku działa, może nie być przydatne w przypadku innej relacji. Kiarra Hillman postanowiła podzielić się zasadami, które stosuje w swoim małżeństwie. Większość z nich została skrytykowana przez internautów.