Nie tylko kiszona kapusta. Te przetwory z warzyw działają jak miotełka na jelita

Kiszonki są naszymi polskimi superfoods. To naturalne probiotyki, z których zwłaszcza jesienią i zimą powinniśmy korzystać. Są lekkostrawne i mają bardzo wysoką wartość odżywczą (zawierają dużo witamin i minerałów oraz błonnika), a przy tym niewielką wartość kaloryczną. Przygotowując zdrowy posiłek, nie musisz ograniczać się do znanej wszystkim kapusty. Kiszone pomidory to wielki hit.