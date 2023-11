W młodości miała u stóp Hollywood. Oto jak wygląda dziś Brooke Shields

Jako nastoletnia gwiazda miała niemal cały świat u swych stóp. Wystąpiła na okładkach najważniejszych magazynów modowych, a jej reklama Calvina Kleina do dziś wzbudza ogromne emocje. Co słychać u 58-letniej dziś aktorki?

Brooke Shields udowadnia, że wiek to tylko liczba. 6 listopada aktorka pojawiła się na gali Only Make Believe, podczas której zbierano fundusze wspierające interaktywne programy teatralne.