W piżamie na ściankę? Małgorzata Foremniak zaskoczyła nietypową stylizacją

Fakt faktem, Małgorzata Foremniak postawiła na to, co modne, a konkretnie na satynę. Choć w tym sezonie będzie ona królowała, to beżowy komplet w czerwone paski niestety się tu nie sprawdził. Nie był ani dopasowany ani oversize, co nieco zdeformowało sylwetkę aktorki. Dodatkowo, dół był nieco pognieciony.