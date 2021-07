W Polsce chcieli mu amputować nogę, by mógł biegać. Rodzice pojechali do Ameryki

- Nie umiem zapomnieć pierwszej, na szczęście, tak błędnej diagnozy, którą usłyszeliśmy w Krakowie. Gdybyśmy posłuchali… wolę o tym nie myśleć. To straszne, na co doktor skazałby naszego syna. Dlatego uważam, że zawsze trzeba wszystko konsultować. Nie chodzi o to, by kwestionować diagnozy lekarzy, ale ważne jest, by upewnić się, czy nie ma w nich jakiegoś błędu – mówi Katarzyna Mocny.