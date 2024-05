W PRL‑u jedzono ją na potęgę. "Tajna broń" na utratę jędrności skóry

Rumsztyk, zupa owocowa, schabowy z mortadeli, kogel-mogel czy zimne nóżki to dania, które królowały w czasach PRL-u. Jeszcze czterdzieści lat temu zajadano się nimi na co dzień. W dzisiejszych czasach mało kto o nich pamięta.

Jedno z wymienionych dań warto włączyć w swoją codzienną dietę. Tym daniem są zimne nóżki, czyli galareta wieprzowa. To źródło kolagenu i wielu cennych witamin. Jak zrobić galaretę? Kto powinien ją jeść?

Galareta wieprzowa to ugotowana wieprzowina (najczęściej golonka, nóżki, żeberka) z dodatkiem warzyw i przypraw. Mięso zalewa się zimną wodą i gotuje się na wolnym ogniu przez długi czas. W wyniku obróbki termicznej z kości wytrąca się z kolagen typu I. Ten typ kolagenu stanowi aż 90. proc wszystkich białek kolagenowych w ludzkim organizmie. Występuje w stawach, ścięgnach, więzadłach i tkankach łącznych.

Kolagen jest naturalnie produkowany przez organizm, jednak tylko przez jakiś czas. Po ukończeniu 25. roku życia zaczyna on stopniowo zanikać . W tym czasie warto rozpocząć suplementację. Jaki kolagen wybrać? Jeśli zależy ci na zdrowych stawach, wybierz kolagen typu I. Chcesz mieć jędrną skórę? Sięgnij po kolagen typu II.

Nie musisz kupować drogich suplementów diety, aby dostarczyć sobie kolagenu. Regularne spożywanie "zimnych nóżek" dostarczy ci kolagenu typu I i II. Jak często jeść galaretę? Kilka razy w tygodniu przez co najmniej trzy miesiące.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o diecie kolagenowej. Ten rodzaj żywienia skierowany jest do osób starszych, a także tych, którzy mają problemy ze stawami i więzadłami. Jak sama nazwa wskazuje, dieta kolagenowa obfituje w kolagen. Co je się na diecie kolagenowej? Tłuste buliony na mięsie i kościach, galarety i jajka. Każdy z tych produktów dostarcza dużej ilości łatwoprzyswajalnego kolagenu.

