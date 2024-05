Usłyszała wyrok skazujący. Wiadomo, jak uzasadnił go sąd

"Fakt" dotarł właśnie do uzasadnienia wyroku wydanego 5 marca 2024 r. w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów, w którym jedną z oskarżonych była Doda. Okazuje się, że jej dorobek artystyczny mógł mieć w tej sprawie spore znaczenie.

Gwieździe miało bowiem zależeć na tym, by powód wycofał z sądu wszystkie sprawy, które jej wytoczył. W tym celu oskarżeni mieli wynająć osoby, które m.in. pojawiły się w biurze Haidara, gdzie próbowały zmusić go także do zapłacenia wokalistce 1 mln zł.