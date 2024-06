W sezonie to harówka w pocie czoła. Praca po kilkanaście godzin jest normą

- Patrzą na mnie i pytają, dlaczego tak drogo, że kiedyś było taniej. Tak jakbym to ja ustalała ceny - mówi Agata, która pracowała jako kelnerka w nadmorskiej restauracji. Sezon letni to gorący czas dla pracowników, którzy pod presją muszą sobie radzić z wieloma aspektami tego zajęcia. W tym z zachowaniem gości, które często pozostawia wiele do życzenia.