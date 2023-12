W sypialni ma zawsze pod ręką. Otwarcie mówi o "fetyszu"

Biały szum – co to jest?

Pewnie każdy z nas choć raz spotkał się z określeniem "biały szum". Najczęściej mamy z nim do czynienia w kontekście dzieci, którym ma on pomóc w zasypianiu. Jest to nic innego jak monotonny dźwięk, który nie zmienia się podczas emisji. Najczęściej jest dość cichy, dlatego może pomagać w rozluźnieniu.