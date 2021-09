W takich warunkach mieszka Andrzej Szopa. Jego żona opublikowała porażające zdjęcia

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie powstał w 1928 roku dzięki składkom członków Związku Artystów Scen Polskich oraz darowiznom wielbicieli teatru. To miejsce, gdzie mieszkają często schorowani lub samotni artyści w podeszłym wieku. Mogą tam liczyć na fachową opiekę lekarzy i pielęgniarek. Jednak jak się okazało, w placówce dochodzi to szeregu zaniedbań ze strony personelu, przez co warunki, w których obecnie mieszkają ich podopieczni, są przerażające.