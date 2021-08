Joanna Jędrzejczyk zraziła się do kościoła. Powodem sytuacja podczas spowiedzi

- Mam absolutny wewnętrzny przymus, by zajrzeć do apki "Modlitwa w drodze". To jest aplikacja, którą odpalam jako pierwszą. Są tam czytania i rozważania na dany dzień. To mi bardzo dużo daje. Wcześniej sięgałam do niej przed snem, ale pomyślałam, że muszę czytać te słowa rano, aby znaleźć chwilę, chociaż pięć minut na bliższą relację z Bogiem, na zastanowienie się nad Jego przesłaniem dla mnie na każdy kolejny dzień. Bo tam zawsze jest sugestia pracy nad sobą i to mi bardzo, bardzo pomaga.