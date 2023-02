W takim stroju pojawiła się w barze przy plaży. Alessandra Ambrosio znowu w prześwitach

Moda plażowa według Alessandry Ambrosio

Alessandra Ambrosio miała na sobie jasnozielony kostium kąpielowy. Przed wejściem do baru założyła na niego błękitną, ażurową sukienkę mini z długim rękawem, która wyglądała, jakby została wydziergana. "Dziurawy" model jest przewiewny, więc idealnie nadaje się na plażowy upał. 42-latka dobrała do tego jasnobrązowe sandałki, a szyję ozdobiła licznymi naszyjnikami z koralików. Stworzyła tym samym idealny look do beach baru, który możemy śmiało odtwarzać tego lata.