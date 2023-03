W takim stroju tańczyła przed obiektywem. Jej nagranie jest hitem

Choć bizneswoman lubuje się w ekstrawaganckich stylizacjach, często w duchu maksymalizmu, to kreacji, którą wybrała na Dzień Kobiet, chyba nikt się nie spodziewał. Smaszcz wyglądała, jakby wybierała się na imprezę inspirowaną latami 20. ubiegłego wieku oraz filmem "Wielki Gatsby". W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy.

Paulina Smaszcz włączyła niezwykle popularną w ostatnim czasie piosenkę "Flowers" Miley Cyrus (prawdziwy hymn singielek i zranionych, lecz dumnych kobiet) i zaczęła tańczyć do niej przed obiektywem.

Bizneswoman miała na sobie sukienkę z prześwitami i złotymi frędzlami, cekinami oraz koralikami . To moda lat 20. w swojej pełnej przepychu krasie. Smaszcz dobrała do tego złote kolczyki, a makijaż oczu także zdominował ten błyszczący odcień. Uzupełnienie stanowiły czarne sandałki i duże okulary przeciwsłoneczne.

Choć taneczny filmik w błyszczącej kreacji na to nie wskazywał, to Paulina Smaszcz przy okazji Dnia Kobiet miała do przekazania ważne słowa.