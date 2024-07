W trakcie startu spadły mu spodnie. Niemiec na długo zapamięta debiut

Podczas surfowania Tim Elter stracił równowagę i wpadł do wody. W tym momencie wydarzył się niefortunny incydent - ogromna fala ściągnęła mu spodenki. Ponieważ surfer był odwrócony tyłem do kamery, widzowie przez krótką chwilę zobaczyli jego nagie pośladki. Widok ten trwał zaledwie moment, gdyż wkrótce nadpłynęła kolejna fala.

20-letni debiutant nie przejął się zbytnio tym zdarzeniem. Wręcz przeciwnie - jakiś czas później opublikował na swoim profilu TikTok nagranie całej sytuacji, dodając do niego krótki opis ze śmiejącą się emotikoną.

Warto zaznaczyć, że surfing to stosunkowo nowa dyscyplina olimpijska, obecna w programie igrzysk dopiero po raz drugi - po debiucie w Tokio trzy lata temu. Rywalizacja najlepszych surferów i surferek potrwa do 4 sierpnia. Co ciekawe, zawody surfingowe odbywają się poza terytorium Francji - na wyspie Tahiti w Polinezji Francuskiej, położonej na Oceanie Spokojnym.