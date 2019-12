W Warszawie fajerwerków nie będzie. Prezydent Rafał Trzaskowski wyjaśnia dlaczego

Rafał Trzaskowski na swoim profilu na Instagramie ogłosił, że w tym roku na imprezie sylwestrowej w stolicy nie będzie fajerwerków. Prezydent podjął taką decyzję w trosce o zwierzęta.

Fajerwerki w sylwestra są szczególnie groźne dla zwierząt, które często nie rozumieją, co się dzieje. Nawet jeśli podamy naszym pupilom tabletkę uspokajającą, może okazać się, że środek jest źle dobrany i zamiast uspokoić zwierzę, spotęguje jego panikę, zwiotczając przy tym jego mięśnie. Warto pomyśleć nie tylko o sobie, a także o bezpieczeństwu naszych zwierząt.

Ponadto fajerwerki zwiększają ilość smogu. Po spektakularnym widowisku do atmosfery przenikają niebezpieczne substancje, które sprawiają, że nie możemy oddychać pełną piersią.

Niezależnie gdzie, niezależnie z kim, jedno jest pewne: nie strzelamy! Zaczynamy już teraz, by zebrać i uświadomić jak najwięcej osób. Wymieniamy fajerwerki na zimne ognie i cieszymy się bezpiecznym sylwestrem. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji serwisu Pudelek.pl "Nie strzelam w sylwestra 2019/2020" i wzięcia udziału w stworzonym specjalnie z tej okazji wydarzeniu.