WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 zenon martyniukDanuta Martyniukdaniel martyniuk Ewelina Miszczuk 3 godziny temu Zenon Martyniuk jest z żoną 30 lat. Opowiada, jak układa się w małżeństwie jego syna Zbudowanie długiego, trwałego związku to nie lada sztuka. Zenon Martyniuk i jego żona Danuta Martyniuk ją opanowali. Ciekawe, czy takie szczęście będzie miał też jego syn, który ma za sobą zawirowania w swoim małżeństwie. Piosenkarz zdradza, jak teraz mu się układa. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk (ONS.pl) Zenon Martyniuk jest znany z tego, że na scenie robi zawsze wielkie show. Jednak, jak się okazuje, król disco polo ma powody, żeby w życiu prywatnym stawiać na kameralną zabawę w najbliższym gronie, bez fajerwerków i szaleństwa. W tym roku obchodził 50. urodziny. Spędził je z rodziną w domu, przy herbatce. "Żona chciała sprawić mi przyjemność i wyprawić wielką imprezę w Białowieży. Ale powiedziałem: 'Absolutnie nie!'. Jazdy, wyjazdy mam na co dzień. Jestem nimi zmęczony" - zaznacza w rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie". Zenon Martyniuk i Danuta Martyniuk Ten rok przyniósł też dla piosenkarza inny ważny jubileusz, 30-lecie małżeństwa. Jego żona Danuta Martyniuk podkreśliła w rozmowie z tygodnikiem, że kluczowe dla nich było przez te lata zaufanie. "Jakieś tam drobne sprzeczki bywają, ale szybko mijają" - podkreśla piosenkarz. Dodaje, że nie zdarzają się ciche dni, a jedynie godziny albo nawet minuty. W zeszłym roku głośno było o szamotaninie, do której doszło pomiędzy synem Martyniuka Danielem i jego żoną, 20-letnią Eweliną. Mężczyzna miał być wtedy pod wpływem narkotyków. Teraz piosenkarz zdradza, że na szczęście w ich życiu wszystko się już "wypogodziło", z czego zarówno on, jak i Danuta, bardzo się cieszą. "Ewelinka teraz się uczy na kierunku związanym z administracją, więc Daniel jeździ do niej, albo Ewelinka przyjeżdża do nas. (...) On zresztą też zaczął naukę, związaną z komputerami" - opowiada gwiazdor. Zobacz także: Miss Polski Wirtualnej Polski 2019. Anita Sobótka Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne