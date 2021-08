Wakacje na plaży, czyli co zabrać ze sobą nad morze

Pakując się na wakacje nad morzem, koniecznie wrzuć do walizki przynajmniej jeden krem z filtrem. Zaufaj nam, gdy mówimy, że to twój najlepszy przyjaciel podczas urlopowego plażowania. Dlaczego? Powód jest prosty – wysoki poziom ochrony SPF to najlepsza profilaktyka przeciwzmarszczkowa. Słońce uszkadza skórę, przyspieszając procesy jej starzenia i pogarszając jej kondycję. Dodatkowo prowadzi do powstawania przebarwień, z którymi być może walczysz od kilku miesięcy. Jaki krem z filtrem będzie strzałem w dziesiątkę? Zdecydowanie polecamy ci zabranie ze sobą dwóch kosmetyków – jednego do twarzy, drugiego do ciała, koniecznie mających SPF 50+.