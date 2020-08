Wakacje z psem. Gdzie najlepiej wyjechać z ulubieńcem rodziny? Kilka pomysłów na urlop

Co powiesz na wakacje z psem w górach? Dzięki temu zapewnisz pupilowi długie i ciekawe spacery po niektórych znanych szlakach. Większość z nich jest przystosowana do obecności zwierząt, ale warto zwrócić na to uwagę przed samym wyjazdem. Postaw na wakacje z psem w jednym z polskich parków narodowych, a jest w czym przebierać. Możesz równie dobrze zdecydować się na parki krajobrazowe, które posiadają mniej restrykcyjne regulacje, za to zachwycają terenami. Trzymając się nakazów i zakazów, zdecydowanie ułatwisz korzystanie z piękna parków oraz szlaków.