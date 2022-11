Wakacyjny look Aleksandry Kwaśniewskiej. Uwagę zwraca jaskrawy dodatek

Aleksandra Kwaśniewska z żółtą torebką

Aleksandra Kwaśniewska miała na sobie wzorzystą spódniczkę lub sukienkę, na którą założyła marynarkę w kolorze butelkowej zieleni. Taki model idealnie sprawdzi się do jesiennych stylizacji. Dziennikarka postawiła na wygodę i dobrała do tego białe buty sportowe oraz kapelusz, który miał chronić przed słońcem. Jednak to torebka najbardziej przyciąga uwagę w ten stylizacji. Wszystko za sprawą jaskrawego koloru, czyli cytrynowej żółci. To bardzo praktyczny model – średniej wielkości, z rączką oraz długim paskiem do noszenia na ramieniu.