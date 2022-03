Walczy o życie nienarodzonej córki. Jej mąż został na froncie

Walczy o życie nienarodzonej córki. Musi uzbierać olbrzymią kwotę na leczenie

Ze strony zorganizowanej zbiórki, dzięki której możemy pomóc Angelice, dowiadujemy się, że kobieta dotarła już do Barcelony i ma już za sobą pierwszą operację. Do stresującej się 33-latki wkrótce miał dołączyć mąż, który pozostawał w ojczyźnie, aby pracować. Agresja Rosji zmieniła jednak wszystko, mężczyzna został w Ukrainie, by walczyć.