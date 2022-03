Anna Mucha nie radzi sobie z obecną sytuacją. Załamana aktorka zwierzyła się fanom

"Bądźmy dla siebie wzajemnie, ale i dla siebie samych. Bo czasem mamy też prawo do odpoczynku, mamy prawo do gorszego momentu, mamy prawo powiedzieć - nie dam rady… Mamy prawo do "odrobiny luksusu", czymkolwiek teraz ten luksus nie byłby mierzony… I wiem, widzę, że pomagacie, ale błagam! Nie zaniedbujmy też naszych spraw: obowiązków, badań (!) bliskich, pracy. Musimy dalej żyć. Damy radę! Przetrwamy to" - wspiera swoich instagramowych obserwatorów Anna.