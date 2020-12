Walczyła dla kobiet. Od ponad dwóch lat cierpi w zimnej celi

Lynn Maalouf, zastępca dyrektora Amnesty International na Bliski Wschód i Afrykę Północną oświadczyła: "Podczas niedawnego szczytu G8 weekend władze saudyjskie mogły zdecydować o zakończeniu koszmaru, jaki od dwóch lat przeżywa Loujain al-Hathloul. Zamiast tego sprawa została przekazana do instytucji sądowej, której jedynym celem jest uciszenie aktywistów. To kolejny dowód na to, że oficjalna narracja o reformach w kraju to zwykła farsa".