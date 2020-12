Zabójstwo studentki we Włoszech. Sprawa Meredith Kercher znowu wzbudza sensację

Zaskakująca decyzja w sprawie wypuszczenia na wolność faktycznego sprawcy okrutnej zbrodni na studentce wywołała falę oburzenia. Nawet sama niesłusznie skazana Amanda Knox odniosła się do całej sprawy, nie przebierając przy tym w słowach. Sprawca, czyli Rudy Hermann Guede odsiedział zaledwie 12 lat z zasądzonych 30 lat. Jak to możliwe?

Bulwersująca sprawa zabójstwa studentki

Kilka dni temu do mediów dotarła informacja o tym, że zabójca studentki Meredith Karcher został wypuszczony na wolność. W piątek zapadła decyzja o wypuszczeniu Guede przedterminowo, ale musi do marca 2022 roku odrobić pozostałą część wyroku w ramach prac społecznych. Sprawa jest na tyle bulwersująca, że zapytano niesłusznie skazaną za ten czyn Knox, co sądzi o tym wszystkim.