Walczyła z wścibskimi sąsiadami. Znalazła na nich sposób

Jak przykleić folię na okno?

Instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Najpierw należy dobrze wymierzyć okno i przyciąć folię na wymiar. Następnie dobrze umyć szybę, aby pod folię nie dostał się brud ani kurz. Następnie spryskać zarówno okno, jak i folię mieszaniną płynu do naczyń i wody – śliską folią łatwiej będzie manewrować i ewentualnie przesunąć ją po szybie. Jeśli pod folią utworzyły się bąbelki powietrza, to nic strasznego. Da się je łatwo wycisnąć, przesuwając je palcami do brzegu. Wystarczy poczekać, aż folia wyschnie – i gotowe!