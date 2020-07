Wanda Buk. Kim jest prawniczka walcząca o 5G?

Wanda Buk: córka generała, który zginął w Smoleńsku

Wanda Buk skończyła podyplomowe studia z międzynarodowych stosunków militarnych na Akademii Obrony Narodowej, a potem studia pomocy państwowej na SGH. Jest absolwentką Europejskiej Szkoły Dyplomacji i ukończyła program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Harvarda.

"Jako córka jednej z ofiar nie oczekuję, że każdego 10 kwietnia cała Polska będzie mi współczuć. To moja prywatna tragedia", mówiła córka byłego dowódcy Wojsk Lądowych. Do tej pory Wanda Buk co roku spędza 10 kwietnia tak samo. Rano składa kwiaty na grobie ojca w Spale, potem spotyka się z rodziną i przyjaciółmi, by wspominać generała, który miał przydomek "Buk wojny".