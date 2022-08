Wanda Traczyk-Stawska o walce w Powstaniu Warszawskim. "Wszyscy wierzyliśmy, że wygramy"

- Każdy, kto przeżył powstanie jako żołnierz, całym sercem jest teraz przy Ukrainie. I my umieramy właśnie z powodu choroby serca. Dlatego, że nie możemy patrzeć na to, co się dzieje, przypominając sobie tragedię naszego miasta. Bo my, powstańcy, też liczyliśmy na pomoc Zachodu. Była ona możliwa, dlatego zaczęliśmy powstanie. Ale nikt nam nie pomógł na czas, bo cała aliancka armia nie potrzebowała brać udziału w tej pomocy. A wystarczyło, żeby zatrzymali płynące do Związku Radzieckiego transporty nowoczesnej broni i amunicji - powiedziała Onetowi.