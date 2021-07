Zapomniane bohaterki Powstania Warszawskiego. 77 lat czekały na swój pomnik

Jednodniowy powstaniec wie lepiej

- Pokazałam film dziadkowi, on był powstańcem. Popatrzył, powiedział, że to babskie gadanie, on mi opowie jak było naprawdę. On wiedział lepiej, a jeden dzień walczył! Do 2009 r. nie było miejsca na opowieść o życiu codziennym, mówiono i pisano tylko o heroicznym bohaterstwie. A my pytałyśmy nasze bohaterki o to, jak radziły sobie, gdy dostawały okresu, rodziły, myły, co miały w chlebaku. Przez osobiste wypowiedzi odtwarzałyśmy tak samo ważną historię – mówi Czerwińska.